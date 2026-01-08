DAX 25.268 +0,6%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.489 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.824 -0,3%Euro 1,1648 -0,1%Öl 62,45 -0,4%Gold 4.487 +0,2%
EssilorLuxottica Aktie

277,40 EUR +2,50 EUR +0,91 %
STU
258,51 CHF +5,46 CHF +2,16 %
BRX
Marktkap. 125,7 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

UBS AG

EssilorLuxottica Buy

14:16 Uhr
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
277,40 EUR 2,50 EUR 0,91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 352 auf 347 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der über den Erwartungen liegende Absatz bei smarten Brillen deute auf eine stärkere Margenverwässerung hin, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das für 2026 erwartete Nachlassen dieses Effekts sollte jedoch die operative Dynamik stützen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
347,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
276,60 €		 Abst. Kursziel*:
25,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
277,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
331,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

14:16 EssilorLuxottica Buy UBS AG
11:56 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
08.01.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 320 Euro - 'Outperform'
Dow Jones Meta-Aktie stabil: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen wegen US-Nachfrage aufgeschoben
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Analysten sehen bei EssilorLuxottica-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones EssilorLuxottica-Aktie legt zu: Brillenlizenzvertrag mit Burberry bis 2035 verlängert
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren abgeworfen
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
