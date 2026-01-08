EssilorLuxottica Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 352 auf 347 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der über den Erwartungen liegende Absatz bei smarten Brillen deute auf eine stärkere Margenverwässerung hin, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das für 2026 erwartete Nachlassen dieses Effekts sollte jedoch die operative Dynamik stützen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
347,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
276,60 €
|Abst. Kursziel*:
25,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
277,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
331,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
