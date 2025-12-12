EssilorLuxottica-Aktie leichter: Übernahme von Signifeye
Der Augenoptik-Konzern EssilorLuxottica steht vor der Übernahme der belgischen Augenheilkunde-Plattform Signifeye und baut damit sein medizinisches Portfolio aus.
Signifeye betreibt 15 Zentren und Kliniken in der belgischen Region Flandern, wie EssilorLuxottica am Freitag mitteilte. Die Transaktion solle bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen sein, so der französische Ray-Ban-Hersteller, der keine finanziellen Details nannte.
Erst kürzlich EssilorLuxottica Optegra übernommen, eine Augenheilkunde-Plattform, die Dienstleistungen in verschiedenen europäischen Ländern anbietet.
"Mit dem Beitritt von Signifeye zum Ökosystem von EssilorLuxottica stärken wir unsere Fähigkeit, eine wirklich umfassende Versorgung der Augen anzubieten", sagten Francesco Milleri und Paul du Saillant, CEO und stellvertretender CEO von EssilorLuxottica, in einer gemeinsamen Erklärung.
An der EURONEXT Paris verliert die Aktie von EssilorLuxottica am Freitag zeitweise 0,39 Prozent auf 283,80 Euro.
