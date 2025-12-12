DAX24.425 +0,5%Est505.787 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +1,8%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.646 -0,2%Euro1,1732 -0,1%Öl61,73 +0,3%Gold4.312 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 TUI TUAG50 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen stärker -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.
Portoflio erweitert

EssilorLuxottica-Aktie leichter: Übernahme von Signifeye

12.12.25 10:10 Uhr
EssilorLuxottica-Aktie leichter: Belgische Signifeye künftig unter dem Dach von EssilorLuxottica | finanzen.net

Der Augenoptik-Konzern EssilorLuxottica steht vor der Übernahme der belgischen Augenheilkunde-Plattform Signifeye und baut damit sein medizinisches Portfolio aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
282,80 EUR -2,60 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Signifeye betreibt 15 Zentren und Kliniken in der belgischen Region Flandern, wie EssilorLuxottica am Freitag mitteilte. Die Transaktion solle bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen sein, so der französische Ray-Ban-Hersteller, der keine finanziellen Details nannte.

Wer­bung

Erst kürzlich EssilorLuxottica Optegra übernommen, eine Augenheilkunde-Plattform, die Dienstleistungen in verschiedenen europäischen Ländern anbietet.

"Mit dem Beitritt von Signifeye zum Ökosystem von EssilorLuxottica stärken wir unsere Fähigkeit, eine wirklich umfassende Versorgung der Augen anzubieten", sagten Francesco Milleri und Paul du Saillant, CEO und stellvertretender CEO von EssilorLuxottica, in einer gemeinsamen Erklärung.

An der EURONEXT Paris verliert die Aktie von EssilorLuxottica am Freitag zeitweise 0,39 Prozent auf 283,80 Euro.

Von Joshua Kirby

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
11.12.2025EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025EssilorLuxottica KaufenDZ BANK
09.12.2025EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.12.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
09.12.2025EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.12.2025EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025EssilorLuxottica KaufenDZ BANK
09.12.2025EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
09.12.2025EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
08.12.2025EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
28.11.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
20.10.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
17.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
03.10.2025EssilorLuxottica NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen