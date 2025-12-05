EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 139,54 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem drohenden Einstieg des Google-Mutterkonzerns Alphabet in das Geschäft mit smarten Brillen. Die negative Kursreaktion der Essilor-Aktien sei übertrieben, denn neuer Wettbewerb sei auch förderlich für die Akzeptanz solcher Produkte bei den Verbrauchern./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
285,60 €
|Abst. Kursziel*:
27,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
284,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,12%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|18:11
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|17:31
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|17:31
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|17:31
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|14:06
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG