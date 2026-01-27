Roche Aktie
Marktkap. 304,04 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Phase-II-Studiendaten zum subkutan zu verabreichenden Abnehmmittel-Kandidaten CT-388 sähen sehr konkurrenzfähig aus, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das ändere aber nichts an seiner Erwartung, dass erst gegen Ende der Dekade mit einem Marktstart des Mittels zu rechnen sei, weshalb er die Daten weitgehend neutral für Roche sowie die Konkurrenten Novo Norsdisk und Astrazeneca werte./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
325,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
340,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-4,58%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
339,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,30%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
345,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
