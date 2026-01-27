DAX 24.877 -0,1%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.559 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +1,5%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.617 +0,6%Euro 1,1964 -0,7%Öl 67,51 -0,3%Gold 5.260 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 PUMA 696960 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas leichter -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag
WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
370,65 EUR -9,70 EUR -2,55 %
FSE
339,60 CHF -10,40 CHF -2,97 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 304,04 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Deutsche Bank AG

Roche Hold

11:21 Uhr
Roche Hold
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
370,65 EUR -9,70 EUR -2,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Phase-II-Studiendaten zum subkutan zu verabreichenden Abnehmmittel-Kandidaten CT-388 sähen sehr konkurrenzfähig aus, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das ändere aber nichts an seiner Erwartung, dass erst gegen Ende der Dekade mit einem Marktstart des Mittels zu rechnen sei, weshalb er die Daten weitgehend neutral für Roche sowie die Konkurrenten Novo Norsdisk und Astrazeneca werte./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
340,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-4,58%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
339,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,30%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

11:21 Roche Hold Deutsche Bank AG
27.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
27.01.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Studienergebnisse Roche-Aktie trotzdem mit Minus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze Roche-Aktie trotzdem mit Minus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI schlussendlich stärker
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SLI in Grün
TraderFox Roche: Starke Adipositas-Daten befeuern Angriff auf Novo Nordisk und Eli Lilly!
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht am Dienstagmittag Gewinne
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen