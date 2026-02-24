DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.580 +0,9%Top 10 Crypto 8,6680 +5,9%Nas 23.154 +1,3%Bitcoin 58.360 +7,3%Euro 1,1806 +0,3%Öl 71,08 -0,2%Gold 5.206 +1,2%
DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie bricht ein: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus
freenet-Aktie knickt ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht
Marktkap. 29,13 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
Barclays Capital

Fresenius SECo Overweight

20:21 Uhr
Fresenius SECo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einer Präsentation im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Management des Medizinkonzerns habe die Möglichkeit einer Anhebung der Geschäftsziele im Laufe des Jahres erörtert, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick weiterhin für konservativ./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 16:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,18 €		 Abst. Kursziel*:
13,33%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

