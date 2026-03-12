DAX 23.541 -0,2%ESt50 5.746 -0,1%MSCI World 4.356 -0,2%Top 10 Crypto 9,5545 +4,3%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.109 +3,1%Euro 1,1469 -0,4%Öl 100,2 -1,6%Gold 5.093 +0,0%
Profil

Sartorius vz. Aktie

Marktkap. 13,22 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

UBS AG

Sartorius vz Neutral

12:16 Uhr
Sartorius vz Neutral
Sartorius AG Vz.
212,80 EUR -0,80 EUR -0,37%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Auf dieser dürfte der Pharma- und Labordienstleister neue mittelfristige Ziele ausgeben, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Donnerstag. Er rechnet von 2025 bis 2030 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von neun Prozent und liegt damit leicht über der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 230,00 €
230,00 €
Rating jetzt:
Kurs*: 211,90 €
Abst. Kursziel*: 8,54%
8,54%
Rating vorher:
Kurs aktuell: 212,80 €
Abst. Kursziel aktuell: 8,08%
8,08%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
Ø Kursziel: 264,44 €
264,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

12:16 Sartorius vz. Neutral UBS AG
12.03.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
06.03.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
04.03.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

finanzen.net Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die Sartorius vz-Aktie
finanzen.net XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag tiefer
finanzen.net XETRA-Handel Das macht der TecDAX aktuell
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags
finanzen.net Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag fester
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, Kauf
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Lothar Ewald Kappich, buy
EQS Group EQS-News: Sartorius sharpens climate targets and receives validation from Science Based Targets initiative
EQS Group EQS-News: Sartorius releases Annual Report for 2025
EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Ebsworth GmbH, buy
EQS Group EQS-News: The Supervisory Board of Sartorius AG proposes a dividend of 0.74 euros per preference share
EQS Group EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group EQS-News: Sartorius expands bio-circular product offering for more sustainable bioprocesses
