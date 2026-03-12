BMW Aktie
Marktkap. 48,8 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 104 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal enttäuscht, und auch das Abwärtspotenzial für die diesjährigen Konsensschätzungen zum Kerngeschäft dürften auf wenig Begeisterung gestoßen sein, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Allerdings dürften die Erwartungen schon vorab gesunken sein, und die Gewinnmargen seien im Branchenvergleich beeindruckend. Margen und Kosten dürften sich mit der neuen Elektroauto-Generation "Neue Klasse" weiter verbessern./gl/ag
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,54 €
|Abst. Kursziel*:
24,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,03%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
