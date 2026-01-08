DAX 25.155 +0,1%ESt50 5.951 +0,8%MSCI World 4.487 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.435 -0,8%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,44 -0,4%Gold 4.474 -0,1%
BMW Aktie

93,68 EUR +1,12 EUR +1,21 %
STU
Marktkap. 55,54 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Barclays Capital

BMW Underweight

09:41 Uhr
BMW AG
93,68 EUR 1,12 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
82,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
93,34 €		 Abst. Kursziel*:
-11,61%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
93,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,93%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

09:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09:41 BMW Underweight Barclays Capital
08.01.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
05.01.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

