BMW Aktie
Marktkap. 55,54 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Underweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
82,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
93,34 €
|Abst. Kursziel*:
-11,61%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
93,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,93%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|09:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09:41
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.