BMW Aktie

88,42 EUR -0,14 EUR -0,16 %
STU
Marktkap. 53,48 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

BMW AG
88,42 EUR -0,14 EUR -0,16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pre-Close-Call des Autobauers habe ein operatives Autoergebnis im Schlussquartal deutlich unter der Markterwartung signalisiert, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
87,30 €		 Abst. Kursziel*:
6,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
88,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,18%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

12:21 BMW Neutral UBS AG
05.02.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.02.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 BMW Underweight Barclays Capital
Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Analyse im Fokus UBS AG bescheinigt Neutral für BMW-Aktie UBS AG bescheinigt Neutral für BMW-Aktie
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Plus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Rot
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag im Minusbereich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 100 Euro
finanzen.net Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Hold
Irish Times Man who fraudulently used property developer’s bank details to buy BMW SUV jailed
Korea Times BMW 7 Series tops imported large sedan sales again
RTE.ie BMW sales decline amid weaker demand in US and China
Korea Times Imported car sales jump nearly 17% in 2025; BMW tops list for 3rd year
Business Times BMW names veteran Nedeljkovic as CEO to tackle China, Tesla
Financial Times BMW chief to leave after 35 years at carmaker
MarketWatch My friend cosigned a loan for a BMW, but the driver defaulted. They’re both on the hook for $5K. What happens now?
Business Times BMW mulls adding range-extending engines to EV models in China
