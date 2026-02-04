DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -8,9%Nas22.669 -1,0%Bitcoin56.087 -9,6%Euro1,1802 ±-0,0%Öl67,87 -1,6%Gold4.860 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet
Überraschung bleibt aus: Europäische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert Überraschung bleibt aus: Europäische Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 100 Euro

05.02.26 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
89,18 EUR -1,42 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Philippe Houchois sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung von konstruktiven Aussagen des Treasury- und IR-Chefs Stefan Richmann. Der Lagerabbau im vierten Quartal dürfte den freien Barmittelzufluss im positiven Bereich halten. Die Schätzungen des Experten für 2025 hätten nun insgesamt etwas Luft nach oben./rob/la/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
17:36BMW HoldJefferies & Company Inc.
17:31BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17:31BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
14.01.2026BMW OutperformBernstein Research
12.01.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17:36BMW HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026BMW NeutralUBS AG
09.01.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.01.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen