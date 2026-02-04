DAX24.449 -0,6%Est505.921 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -7,2%Nas22.674 -1,0%Bitcoin57.998 -6,5%Euro1,1800 -0,1%Öl67,76 -1,7%Gold4.872 -1,9%
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage
XETRA-SCHLUSS/Leichter - EZB bestätigt zum 5. Mal in Folge Leitzins

05.02.26 17:58 Uhr
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Abschlägen geschlossen. Die Stimmung hat sich leicht eingetrübt, der Rücksetzer wurde kaum für Käufe genutzt. Liquidität aus Verkäufen wurde nicht reinvestiert, sondern erst einmal vom Tisch genommen. Auch die jüngst eher positiven Konjunktursignale hatten zuletzt keine Impulse mehr setzen können. Unternehmen, die in der Berichtssaison die Erwartungen nicht erfüllten, werden teils deutlich abgestraft.

Der DAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 24.491 Punkten. Der Euro handelt gegenüber dem Dollar bei rund 1,18 und damit kaum verändert. Die Anleihen legten die vergangenen beiden Tage zu, die Renditen kamen leicht zurück. Silber blieb mit einem Abschlag von 16 Prozent volatil, momentan scheit viel kurzfristiges Geld die Preise zu treiben. Gold verlor überschaubare 2,5 Prozent.

EZB lässt Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert

Keine Veränderungen der Leitzinsen, keine Veränderung in der Kommunikation - dies war die Botschaft der EZB. Diese Politik der ruhigen Hand kann laut Ulrike Kastens, Senior Economist bei der DWS, auch in den kommenden Monaten fortgesetzt werden. Trotz globaler Herausforderungen scheine sich die Wirtschaft in der Eurozone zu beleben, wie auch die Daten zum BIP-Wachstum zeigten. Gleichzeitig hätten die Inflationsrisiken abgenommen. Vor diesem Hintergrund sei die EZB weiterhin gut positioniert.

Mit einem Minus von 6,5 Prozent stellten Rheinmetall den Tagesverlierer im DAX. Der Rüstungskonzern hatte am Vorabend einen sogenannten Pre-Close-Call. Wie Berenberg anmerkte, wurde für das laufende Jahr ein Umsatz von 13,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das liege rund 12 Prozent unter der Marktschätzung. Nach durchwachsenen Geschäftszahlen gaben Siemens Healthineers 0,5 Prozent nach. Der Umsatz liege im ersten Quartal einen Tick unter den Konsensschätzungen, das adjustierte EBIT mit 809 Millionen Euro über der Erwartung von 797 Millionen Euro, hieß es.

Als sehr vernünftig wurde an der Börse der sofortige Beginn des Aktienrückkaufs bei SAP gewertet, die Aktie gewann gegen den Trend knapp 2 Prozent. Qiagen (-0,6%) legte bessere Quartalszahlen vor und der Ausblick für das Gesamtjahr entsprach den Erwartungen. Rational haussierten nach vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr um 13,5 Prozent. Die Zahlen implizierten laut RBC Ergebnisse für das vierte Quartal, die deutlich über den Schätzungen lägen.

Die deutschen Automobilhersteller litten unter den Geschäftszahlen von Volvo Cars, VW (-3,7%), BMW (-2,3%) wie auch Mercedes-Benz (-3,2%) wurden gleich mitverkauft. Nordex wurden derweil von den enttäuschenden Quartalszahlen von Wettbewerber Vestas belastet - der Kurs schloss 2,6 Prozent im Minus. Bei Heidelberger Druckmaschinen missfiel der Auftragseingang, die Aktie wurde mit einem Minus von 14 Prozent abgestraft.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.491,06 -0,5% +0,5%

DAX-Future 24.560,00 -0,5% -0,2%

XDAX 24.477,96 -0,5% +0,1%

MDAX 31.434,51 -0,3% +3,0%

TecDAX 3.628,05 +0,4% -0,3%

SDAX 17.878,47 -0,3% +4,4%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,22 +28

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 19 21 0 5.943,1 76,7 6.527,7 88,8

MDAX 23 26 1 709,7 27,3 787,1 32,0

TecDAX 12 18 0 1.789,0 30,3 2.040,7 35,8

SDAX 23 45 2 149,8 12,7 160,5 10,3

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 11:59 ET (16:59 GMT)

