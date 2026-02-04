DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1803 ±-0,0%Öl68,18 -1,1%Gold4.908 -1,1%
Erste Tranche

SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet

05.02.26 07:22 Uhr
SAP-Aktie: Milliarden-Rückkauf startet jetzt!

SAP startet die erste Tranche des Ende Januar angekündigten Aktienrückkaufs von insgesamt 10 Milliarden Euro bis Ende 2027.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
168,04 EUR -1,06 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bis zum 27. Juli 2026 will der Softwarekonzern SAP eigene Aktien für insgesamt bis zu 2,6 Milliarden Euro zurückkaufen. Auf Basis des Schlusskurses im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 4. Februar 2026 von 167,20 Euro wären dies bis zu 15,55 Millionen Aktien und rund 1,2658 Prozent des Grundkapitals.

DOW JONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

