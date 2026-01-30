SAP Aktie
Marktkap. 199,37 Mrd. EURKGV 33,16
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach der Zahlenvorlage zum vierten Quartal 2025 von 320 auf 260 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich mit "Buy" bestätigt. Analyst Mohammed Moawalla bleibt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie trotz aller Sorgen über das langfristige Wachstum wegen einer möglichen Verdrängung etablierter Softwareanbieter durch agentische KI zuversichtlich für SAP. Das Business-Data-Cloud-Angebot in Verbindung mit einem erheblichen, bisher unerschlossenen Potenzial für angrenzende Anwendungen über ERP hinaus biete dem größten europäischen Softwareanbieter "ein erhebliches Monetarisierungspotenzial", schrieb er./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
166,98 €
|Abst. Kursziel*:
55,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
167,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,06%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
254,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|12:36
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|12:36
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|12:36
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK