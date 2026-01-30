DAX 24.658 -0,5%ESt50 5.987 -0,1%MSCI World 4.507 -0,4%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 22.947 -1,3%Bitcoin 62.401 -2,5%Euro 1,1794 -0,2%Öl 67,50 -0,5%Gold 4.895 -1,1%
Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
DAX schwächer: Bären setzen sich durch - 25.000-Punkte-Marke vorerst außer Reichweite
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
SAP Aktie

SAP Aktien-Sparplan
167,68 EUR +0,46 EUR +0,28 %
STU
Marktkap. 199,37 Mrd. EUR

KGV 33,16
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

Goldman Sachs Group Inc.

SAP SE Buy

17:06 Uhr
SAP SE Buy
SAP SE
167,68 EUR 0,46 EUR 0,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach der Zahlenvorlage zum vierten Quartal 2025 von 320 auf 260 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich mit "Buy" bestätigt. Analyst Mohammed Moawalla bleibt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie trotz aller Sorgen über das langfristige Wachstum wegen einer möglichen Verdrängung etablierter Softwareanbieter durch agentische KI zuversichtlich für SAP. Das Business-Data-Cloud-Angebot in Verbindung mit einem erheblichen, bisher unerschlossenen Potenzial für angrenzende Anwendungen über ERP hinaus biete dem größten europäischen Softwareanbieter "ein erhebliches Monetarisierungspotenzial", schrieb er./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
166,98 €		 Abst. Kursziel*:
55,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
167,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,06%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
254,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

12:36 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:21 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
30.01.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen

