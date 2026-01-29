Aktienbewertung

Deutsche Bank AG hat die SAP SE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Johannes Schaller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef. Schaller fühlt sich durch Aktienkäufe des Managements bestätigt in seiner optimistischen Einschätzung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die SAP SE-Aktie musste um 12:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 162,00 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 35,80 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.193.939 SAP SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 22,2 Prozent ein. SAP SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 23.04.2026 präsentieren.

