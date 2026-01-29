DAX24.708 -0,3%Est505.990 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 -1,2%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.323 +0,5%Euro1,1813 ±-0,0%Öl67,73 -0,1%Gold5.058 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Infineon 623100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht tiefer ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Nestlé-Aktie fester: Neuer Nestlé-Chef plant strategischen Konzernumbau für mehr Wachstum Nestlé-Aktie fester: Neuer Nestlé-Chef plant strategischen Konzernumbau für mehr Wachstum
Glencore-Aktie gewinnt: Verkauf von Beteiligungen im Kongo geplant Glencore-Aktie gewinnt: Verkauf von Beteiligungen im Kongo geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Trotz Software-Krise

SAP-Aktie giubt nach: DAX-Schwergewicht laut JPMorgan "bestes Haus in schlechter Gegend"

04.02.26 11:09 Uhr
SAP-Aktie tiefer: JPMorgan sieht bullishe Signale trotz Software-Krise | finanzen.net

Trotz mieser Stimmung im europäischen Software-Sektor bleibt SAP laut JPMorgan das Maß der Dinge. Die Aktie versucht sich derweil an einer Erholung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
162,76 EUR -3,86 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Die Walldorfer seien "das beste Haus in einer schlechten Gegend", schrieb Toby Ogg am Dienstagabend nach jüngsten Gesprächen mit mehr als 50 Investoren. Dabei habe sich eine immer schlechtere Stimmungslage hinsichtlich der europäischen Softwarebranche herauskristallisiert.

Wer­bung

SAP-Aktie unter der Lupe: KI als nachhaltiger Wachstumstreiber oder langfristiger Gegenwind?

Die Branche sei nicht mehr bloß schuldig vor dem Gegenbeweis, sondern regelrecht vorverurteilt. Das Problem sei, dass sich die Hauptsorgen der Anleger erst langfristig zerstreuen ließen. Aktuelle Ergebnisüberraschungen reichten auch schon nicht mehr aus. Die Kernfrage laute: Gibt das Thema künstliche Intelligenz nachhaltig Schub, oder sorgt es vielmehr auf längere Sicht für Gegenwind? In SAP seien die Anleger auch nach starken Mittelabflüssen aus der Branche noch relativ stark positioniert.

So bewegt sich die SAP-Aktie am Mittwoch

Auf XETRA geht es für die SAP-Aktie zeitweise 3,05 Prozent auf 161,90 Euro nach unten.

Wer­bung

/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08:21SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
30.01.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026SAP SE BuyUBS AG
30.01.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:21SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
30.01.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026SAP SE BuyUBS AG
30.01.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen