ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 270 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer seien vom Markt hart und außergewöhnlich abgestraft worden für den Bericht über das vierte Quartal 2025, schrieb Michael Briest am Donnerstagabend. 200 Millionen Euro weniger im Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) hätten etwa 40 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung gekostet. An seinen Schätzungen ändere sich trotz langsameren Wachstums wenig, so Briest. Aktuell biete sich - auch mit Blick auf die Ausschüttungsrendite - eine gute Chance für geduldige Anleger./rob/ag/ajx

