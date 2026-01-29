SAP Aktie
Marktkap. 223,32 Mrd. EURKGV 33,18
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 270 auf 255 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer seien vom Markt hart und außergewöhnlich abgestraft worden für den Bericht über das vierte Quartal 2025, schrieb Michael Briest am Donnerstagabend. 200 Millionen Euro weniger im Auftragsbestand Current Cloud Backlog (CCB) hätten etwa 40 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung gekostet. An seinen Schätzungen ändere sich trotz langsameren Wachstums wenig, so Briest. Aktuell biete sich - auch mit Blick auf die Ausschüttungsrendite - eine gute Chance für geduldige Anleger./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
168,50 €
|Abst. Kursziel*:
51,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
171,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,05%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
