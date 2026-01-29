DAX 24.582 +1,1%ESt50 5.959 +1,1%MSCI World 4.530 -0,4%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.568 -0,5%Bitcoin 69.705 -1,4%Euro 1,1890 -0,7%Öl 70,71 -0,2%Gold 5.048 -6,2%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 270 auf 240 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Etwas schwächere Fundamentaldaten gingen bei dem Softwarekonzern einher mit dem schwächeren Branchenumfeld, schrieb Sven Merkt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursreaktion am Berichtstag sei heftig gewesen, aber es sei schwierig, gegen die negative Dynamik anzukämpfen. Er hält aber schon viel für eingepreist./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
170,64 €		 Abst. Kursziel*:
40,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
171,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,19%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
262,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

15:56 SAP Overweight Barclays Capital
10:11 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:06 SAP Buy UBS AG
08:01 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Overweight-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital Overweight-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert
finanzen.net Börse Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf
finanzen.net XETRA-Handel: DAX präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Freitagmittag steigen
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy
Financial Times SAP suffers biggest fall in five years amid concerns over cloud business
Benzinga Salesforce Hits Fresh 52-Week Low As Microsoft, SAP, ServiceNow Earnings Jolt Software Stocks
Benzinga Whirlpool Posts Downbeat Q4 Results, Joins SAP, Microsoft And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Financial Times SAP suffers biggest fall in five years amid concerns over cloud business
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, buy
Benzinga SAP CFO Admits Cloud Slowdown Is Worse Than Expected, Stock Sinks
MarketWatch SAP shares get punished for slight miss on backlog
