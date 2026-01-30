SAP Aktie
Marktkap. 199,37 Mrd. EURKGV 33,16
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Johannes Schaller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef. Schaller fühlt sich durch Aktienkäufe des Managements bestätigt in seiner optimistischen Einschätzung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
162,50 €
|Abst. Kursziel*:
35,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
161,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,27%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
262,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
