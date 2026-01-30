DAX 24.687 -0,4%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.527 +0,1%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.328 +0,5%Euro 1,1820 +0,0%Öl 67,57 -0,4%Gold 5.047 +2,0%
Heute im Fokus
DAX tiefer-- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Lilly rechnet mit mehr Erlösen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, AMD im Fokus
SAP Aktie

Marktkap. 199,37 Mrd. EUR

KGV 33,16
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Deutsche Bank AG

SAP SE Buy

12:36 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
161,44 EUR -5,78 EUR -3,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Johannes Schaller in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef. Schaller fühlt sich durch Aktienkäufe des Managements bestätigt in seiner optimistischen Einschätzung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
162,50 €		 Abst. Kursziel*:
35,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
161,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,27%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
262,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

12:36 SAP Buy Deutsche Bank AG
08:21 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
30.01.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Trotz Software-Krise SAP-Aktie giubt nach: DAX-Schwergewicht laut JPMorgan "bestes Haus in schlechter Gegend" SAP-Aktie giubt nach: DAX-Schwergewicht laut JPMorgan "bestes Haus in schlechter Gegend"
finanzen.net Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die SAP SE-Aktie
finanzen.net NVIDIA startet mit Telekom KI-Rechenzentrum in München: So reagieren die Aktien
dpa-afx SAP, RELX & Co. unter Druck: KI-Sorgen belasten Software- und IT-Aktien
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX notiert am Mittwochmittag im Minus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 klettert
finanzen.net STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer
Benzinga Peering Into SAP SE&#39;s Recent Short Interest
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, buy
Financial Times SAP suffers biggest fall in five years amid concerns over cloud business
Benzinga Salesforce Hits Fresh 52-Week Low As Microsoft, SAP, ServiceNow Earnings Jolt Software Stocks
Benzinga Whirlpool Posts Downbeat Q4 Results, Joins SAP, Microsoft And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Financial Times SAP suffers biggest fall in five years amid concerns over cloud business
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, buy
Benzinga SAP CFO Admits Cloud Slowdown Is Worse Than Expected, Stock Sinks
