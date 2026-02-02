DAX 24.735 -0,2%ESt50 6.009 +0,2%MSCI World 4.524 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.080 +0,1%Euro 1,1808 -0,1%Öl 67,43 -0,6%Gold 5.025 +1,6%
AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA
ETF-Sparplan kündigen: Schritt-für-Schritt erklärt - Anleitung für Anleger
Intesa Sanpaolo Aktie

6,11 EUR +0,04 EUR +0,61 %
STU
5,59 CHF +0,02 CHF +0,29 %
BRX
Marktkap. 103,96 Mrd. EUR

KGV 11,06
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

UBS AG

Intesa Sanpaolo Buy

12:16 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6,11 EUR 0,04 EUR 0,61%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,45 auf 6,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ignacio Cerezo am Dienstagmittag nach der Auswertung des Businessplans der Italiener. Die Wachstumsziele seien entscheidend für die Neubewertung./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,55 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,10 €		 Abst. Kursziel*:
7,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,29%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

03.02.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
03.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
03.02.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
03.02.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

