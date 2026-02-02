Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 103,96 Mrd. EURKGV 11,06
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,45 auf 6,55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ignacio Cerezo am Dienstagmittag nach der Auswertung des Businessplans der Italiener. Die Wachstumsziele seien entscheidend für die Neubewertung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
6,55 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,10 €
|Abst. Kursziel*:
7,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,29%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|11.08.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.20
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.20
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.20
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.20
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)