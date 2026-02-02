DAX 24.900 +0,4%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.550 +0,3%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.315 -0,7%Euro 1,1793 +0,0%Öl 66,33 +0,0%Gold 4.918 +5,5%
Heute im Fokus
DAX stärker -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Samsung, SK Hynix, Bayer, BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Microsoft, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
DAX kommt vom Tageshoch zurück: 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten - EURO STOXX mit Rekord DAX kommt vom Tageshoch zurück: 25.000-Punkte-Marke zeitweise überschritten - EURO STOXX mit Rekord
Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle Palantir-Aktie hebt ab: Gewinn zieht an - Quartalsumsatz knackt Milliardenschwelle
Intesa Sanpaolo Aktie

6,06 EUR +0,06 EUR +1,05 %
STU
5,57 CHF +0,08 CHF +1,40 %
BRX
Marktkap. 103,74 Mrd. EUR

KGV 11,06
WKN 850605

ISIN IT0000072618

Symbol IITSF

DZ BANK

Intesa Sanpaolo Kaufen

11:36 Uhr
Intesa Sanpaolo Kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6,06 EUR 0,06 EUR 1,05%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Intesa Sanpaolo von 6,20 auf 6,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Italiener hätten das vierte Quartal genutzt, um Risiken in der Bilanz abzubauen, was sich negativ auf den Gewinn ausgewirkt habe, schrieb Philipp Häßler am Dienstag. Die neuen 2029-Ziele seien erreichbar und untermauerten erneut, dass die Bank in einer eigenen Liga spiele. Gleichzeitig locke die Aktie mit einer hohen Dividendenrendite./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 09:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Kaufen

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,07 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
6,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

11:36 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
10:11 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
08:26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
08:26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
08:11 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

