Siltronic Aktie

49,82 EUR -2,18 EUR -4,19 %
STU
Marktkap. 1,58 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

UBS AG

Siltronic Neutral

10:56 Uhr
Siltronic Neutral
Siltronic AG
49,82 EUR -2,18 EUR -4,19%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Signale des Waferherstellers für 2026 hätten für Verunsicherung gesorgt, schrieb Harry Blaiklock am Dienstag nach dem Bericht über das vierte Quartal des Vorjahres./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic Neutral

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
49,02 €		 Abst. Kursziel*:
-2,08%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
49,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,65%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

10:56 Siltronic Neutral UBS AG
08:51 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siltronic Neutral UBS AG
06.11.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

finanzen.net Vorläufige Zahlen Siltronic-Aktie unter Druck: 2025-Ziele erfüllt - 2026 weiter unsicher Siltronic-Aktie unter Druck: 2025-Ziele erfüllt - 2026 weiter unsicher
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Siltronic schwanken - Gute Zahlen versus vorsichtiger Ausblick
StockXperts Siltronic: In der Ruhe liegt die Kraft
finanzen.net TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag weit abgeschlagen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Siltronic unter Druck - Jefferies: Aussichten blieben unsicher
dpa-afx ROUNDUP/Trotz KI Boom: Chipzulieferer Siltronic blickt vorsichtig auf 2026
EQS Group EQS-News: Siltronic AG with preliminary financial figures: Targets for 2025 achieved despite challenging conditions
EQS Group EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Siltronic receives “A-Leadership” rating for the first time in two CDP ratings for climate protection and water security
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
