Fraport Aktie
Marktkap. 7,22 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 90,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Frankfurter hätten die einfachste Anlagestory mit dem größten Kurspotenzial unter Europas Flughäfen, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagnachmittag. Sie sind entsprechend gemeinsam mit Aeroports de Paris seine Favoriten. Der künftige Barmittelzufluss von Fraport werde rege diskutiert. Das Management dürfte mit der Jahresbilanz aber für mehr mittelfristige Klarheit hinsichtlich der Ausgabenpläne sorgen, als es früher der Fall gewesen sei./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
