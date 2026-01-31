DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +0,0%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1820 +0,2%Öl 65,96 -0,5%Gold 4.931 +5,8%
Fraport Aktie

78,25 EUR +0,20 EUR +0,26 %
STU
Marktkap. 7,22 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
78,25 EUR 0,20 EUR 0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 90,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Frankfurter hätten die einfachste Anlagestory mit dem größten Kurspotenzial unter Europas Flughäfen, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagnachmittag. Sie sind entsprechend gemeinsam mit Aeroports de Paris seine Favoriten. Der künftige Barmittelzufluss von Fraport werde rege diskutiert. Das Management dürfte mit der Jahresbilanz aber für mehr mittelfristige Klarheit hinsichtlich der Ausgabenpläne sorgen, als es früher der Fall gewesen sei./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
90,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
78,05 €		 Abst. Kursziel*:
15,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
78,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,65%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

