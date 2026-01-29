DAX 24.732 +0,8%ESt50 5.975 +0,5%MSCI World 4.521 -0,1%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.649 +1,1%Euro 1,1841 -0,1%Öl 66,02 -6,6%Gold 4.786 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
DAX trotzt Abgabedruck: Startverluste wieder aufgeholt - grüne Vorzeichen DAX trotzt Abgabedruck: Startverluste wieder aufgeholt - grüne Vorzeichen
Bitcoin, Ethereum und Co.: Analysten erwarten 2026 massive Kapitalzuflüsse Bitcoin, Ethereum und Co.: Analysten erwarten 2026 massive Kapitalzuflüsse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
193,42 EUR +1,30 EUR +0,68 %
STU
193,84 EUR +0,26 EUR +0,13 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 152,67 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

UBS AG

Airbus SE Buy

13:41 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
193,42 EUR 1,30 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass der Flugzeugbauer mit seiner A220-Linie aktuell profitable ist. Dies schrieb er am Freitag, anlässlich von Berichten über den Vorverkauf für ein neues Modell A220-500. Zudem erwarteten die Anleger wohl eine Erklärung, warum die zuletzt problembehafteten GTF-Triebwerke auch hier die richtige Wahl sein sollen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
191,58 €		 Abst. Kursziel*:
25,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
193,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,08%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

13:41 Airbus Buy UBS AG
10:21 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Airbus SE-Analyse im Fokus UBS AG: Buy-Note für Airbus SE-Aktie UBS AG: Buy-Note für Airbus SE-Aktie
dpa-afx Airbus-Aktie tiefer: Jefferies nimmt Herabstufung auf "Hold" vor
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX bewegt sich am Montagmittag im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: Das macht der CAC 40 aktuell
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE tendiert am Montagmittag tiefer
finanzen.net Buy für Airbus SE-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter
Business Times AirAsia nears deal for 100 Airbus A220 jets in expansion push
Business Times New Airbus commercial CEO signals production focus, backs bigger A220
Business Times Airbus CEO warns of new risks after ‘significant’ trade damage
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Airbus narrowly beats reduced 2025 target for aircraft deliveries
Zacks Airbus Hands Over First A350-1000 to STARLUX, Boosts A350 Program
Zacks Airbus Clinches Contract to Supply 30 A320neo Aircraft to CALC
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen