Airbus Aktie
Marktkap. 152,67 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass der Flugzeugbauer mit seiner A220-Linie aktuell profitable ist. Dies schrieb er am Freitag, anlässlich von Berichten über den Vorverkauf für ein neues Modell A220-500. Zudem erwarteten die Anleger wohl eine Erklärung, warum die zuletzt problembehafteten GTF-Triebwerke auch hier die richtige Wahl sein sollen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
191,58 €
|Abst. Kursziel*:
25,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
193,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,08%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|13:41
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:21
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
