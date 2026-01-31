RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 625 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania bleibt auch nach dem Ausverkauf im Zuge der Jahreszahlen für 2025 von LVMH überzeugt, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Er sieht nun für Anleger eine gute Kaufgelegenheit bei den Papieren des Luxuskonzerns./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:45 / EST

