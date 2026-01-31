DAX 24.447 -0,4%ESt50 5.908 -0,7%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8435 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.772 -0,2%Euro 1,1857 +0,1%Öl 66,26 -6,3%Gold 4.633 -4,8%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

540,80 EUR -5,80 EUR -1,06 %
STU
497,59 CHF -1,29 CHF -0,26 %
BRX
Marktkap. 271,48 Mrd. EUR

KGV 29,51
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

09:11 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
540,80 EUR -5,80 EUR -1,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 625 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania bleibt auch nach dem Ausverkauf im Zuge der Jahreszahlen für 2025 von LVMH überzeugt, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Er sieht nun für Anleger eine gute Kaufgelegenheit bei den Papieren des Luxuskonzerns./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
625,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
547,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,26%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
540,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,57%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
635,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

09:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Expertenprognosen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel: CAC 40 in Grün
finanzen.net Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Mittag steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 mit Kursplus
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Mittag freundlich
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 zum Start in Grün
Business Times LVMH suffers sluggish sales of high-end fashion and handbags
Financial Times Luxury stocks fall after LVMH delivers mixed results
Financial Times Executive shuffle dominates annual LVMH showcase
Financial Times What are the big hits at LVMH watch week?
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
