Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

539,70 EUR -1,00 EUR -0,18 %
STU
498,23 CHF -7,58 CHF -1,50 %
BRX
Marktkap. 292,52 Mrd. EUR

KGV 29,51
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
539,70 EUR -1,00 EUR -0,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 700 auf 685 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die vorgestellten Resultate für das vierte Quartal an. Ein in die Zukunft verschobener Bewertungszeitraum mildere etwas den Effekt niedrigerer Gewinnschätzungen eines gesenkten Bewertungsmultiplikators./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
685,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
543,10 €		 Abst. Kursziel*:
26,13%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
539,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,92%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
636,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

16:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
09:41 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme
dpa-afx LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Verlusten
TraderFox Stocks in Action: Wacker Chemie, ASML, LVMH, Hensoldt, Süss Microtec
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 sackt am Mittwochnachmittag ab
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittwochmittag leichter
TraderFox LVMH: Luxus unter Druck und dennoch erstaunlich widerstandsfähig!
dpa-afx ROUNDUP: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern LVMH - Aktie gibt deutlich nach
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Indizes etwas leichter - ASML stark, LVMH schwach
Business Times LVMH suffers sluggish sales of high-end fashion and handbags
Financial Times Luxury stocks fall after LVMH delivers mixed results
Financial Times Executive shuffle dominates annual LVMH showcase
Financial Times What are the big hits at LVMH watch week?
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
