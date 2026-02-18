DAX25.123 +0,3%Est506.092 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +2,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.764 +1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,23 -1,0%Gold5.034 +0,8%
20.02.26 12:00 Uhr
Moncler-Aktie: Luxus im Höhenflug! | finanzen.net

Aktien von Moncler haben nach Zahlen am Freitag deutlich zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
545,60 EUR 13,30 EUR 2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moncler S.p.A.
55,96 EUR 2,06 EUR 3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt stieg der Moncler-Kurs in Mailand um 11,54 Prozent auf 56,06 Euro und erreichte den höchsten Stand im laufenden Jahr. Er liegt damit aber noch deutlich unter den Vorjahreshochs. Der Kurssprung sorgte auch für Rückenwind bei anderen Luxuswerten. LVMH klettern an der EURONEXT derweil zeitweise 2,43 Prozent auf 544,40 Euro.

Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank sprach von einem starken Schlussquartal des Herstellers hochpreisiger Daunenjacken. Auch der Jahresauftakt von Moncler sei vielversprechend verlaufen und liefere dem Luxussektor einen positiven Impuls.

Die Experten von Barclays lobten das Zahlenwerk der Italiener ebenfalls. Die Erwartungen seien deutlich übertroffen worden.

/mf/jha/

MAILAND (dpa-AFX)

mehr Analysen