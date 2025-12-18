LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari
Die LVMH-Marke Bvlgari bekommt nächstes Jahr eine neue Chefin.
Werte in diesem Artikel
Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, hat er Laura Burdese mit Wirkung Juli 2026 zum CEO von Bvlgari ernannt. Sie ist seit Juli 2024 Stellvertreterin von CEO Jean-Christophe Babin, der sich nach 12 Jahren von dem Posten zurückzieht.
Babin wird weiterhin Chairman des Bvlgari-Veraltungsrats bleiben, ebenso CEO des Hotelgeschäfts und Präsident der Bvlgari-Stiftung.
Im EURONEXT-Handel notiert die LVM-Aktie zeitweise 0,09 Prozent tiefer bei 631,10 Euro.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton News
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, TungCheung / Shutterstock.com