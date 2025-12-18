DAX24.084 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +4,4%Nas22.916 +1,0%Bitcoin75.079 +2,4%Euro1,1744 ±0,0%Öl60,11 -0,9%Gold4.327 -0,3%
LVMH-Aktie stabil: Neue Chefin für Bvlgari

18.12.25 15:16 Uhr
Die LVMH-Marke Bvlgari bekommt nächstes Jahr eine neue Chefin.

Wie der französische Luxusgüterkonzern mitteilte, hat er Laura Burdese mit Wirkung Juli 2026 zum CEO von Bvlgari ernannt. Sie ist seit Juli 2024 Stellvertreterin von CEO Jean-Christophe Babin, der sich nach 12 Jahren von dem Posten zurückzieht.

Babin wird weiterhin Chairman des Bvlgari-Veraltungsrats bleiben, ebenso CEO des Hotelgeschäfts und Präsident der Bvlgari-Stiftung.

Im EURONEXT-Handel notiert die LVM-Aktie zeitweise 0,09 Prozent tiefer bei 631,10 Euro.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

