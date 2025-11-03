LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 302,15 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 560 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Bei LVMH hatte sie ihre Jahresschätzungen aber bereits direkt nach dem Quartalsbericht angepasst und senkte sie nun nur noch leicht für 2026 aufgrund höherer Steuerquote./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
560,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
610,70 €
|Abst. Kursziel*:
-8,30%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
607,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,88%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
588,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
