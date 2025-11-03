DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.393 +0,0%Top 10 Crypto 13,94 -1,8%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.734 -1,9%Euro 1,1530 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.991 -0,3%
Marktkap. 302,15 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 560 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach der ermutigenden Berichtssaison ist Analystin Carole Madjo in ihrem Resümee vom Montagabend etwas optimistischer geworden für Europas Luxuswarenbranche. Bei LVMH hatte sie ihre Jahresschätzungen aber bereits direkt nach dem Quartalsbericht angepasst und senkte sie nun nur noch leicht für 2026 aufgrund höherer Steuerquote./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

