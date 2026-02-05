DAX 24.616 +0,5%ESt50 5.963 +0,6%MSCI World 4.456 +0,1%Top 10 Crypto 8,3665 -3,1%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.739 +4,4%Euro 1,1790 +0,1%Öl 67,53 +0,3%Gold 4.883 +2,2%
AstraZeneca Aktie

161,55 EUR +2,45 EUR +1,54 %
STU
187,16 USD -0,29 USD -0,15 %
NYSE
Marktkap. 249,34 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

Deutsche Bank AG

11:51 Uhr
AstraZeneca PLC
161,55 EUR 2,45 EUR 1,54%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 11000 auf 11500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach seiner zuvor skeptischen Einschätzung zur Medikamenten-Pipeline hält Analyst Emmanuel Papadakis nun doch einen Umsatz von mehr als 80 Milliarden Dollar im Jahr 2030 für möglich, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Marktschätzungen lägen bereits in diesem Bereich./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
161,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:51 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 AstraZeneca Buy UBS AG
mehr Analysen

