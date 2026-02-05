AstraZeneca Aktie
Marktkap. 249,34 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 11000 auf 11500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach seiner zuvor skeptischen Einschätzung zur Medikamenten-Pipeline hält Analyst Emmanuel Papadakis nun doch einen Umsatz von mehr als 80 Milliarden Dollar im Jahr 2030 für möglich, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Marktschätzungen lägen bereits in diesem Bereich./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Sell
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
115,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
161,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:51
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:51
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|11:51
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG