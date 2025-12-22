DAX24.273 -0,1%Est505.753 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 +3,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.519 +1,1%Euro1,1732 +0,1%Öl61,47 +1,5%Gold4.409 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BASF BASF11 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, Quantum eMotion, Lufthansa, Novo Nordisk, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Top News
Lam Research: Der unsichtbare Gigant hinter der Chip-Revolution Lam Research: Der unsichtbare Gigant hinter der Chip-Revolution
ETF-Anlage ab 50.000 Euro ETF-Anlage ab 50.000 Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Krebsbehandlung

AstraZeneca-Aktie gibt ab: Kombinationstherapie verfehlt Hauptziel in Lungenkrebsstudie

22.12.25 11:22 Uhr
AstraZeneca-Aktie unter Druck: Ceralasertib/Imfinzi erreicht primäres Studienziel nicht | finanzen.net

AstraZeneca hat einen Rückschlag in einer Kombinationstherapie mit einem Lungenkrebsmittel verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
155,70 EUR 0,45 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem experimentellen Medikament Ceralasertib in Kombination mit der zugelassenen Krebsbehandlung Imfinzi wurde das Hauptziel einer klinischen Spätphasenstudie bei fortgeschrittenem Lungenkrebs nicht erreicht, wie der Konzern AstraZeneca mitteilte.

Wer­bung

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Ceralasertib-Kombination das primäre Ziel des Gesamtüberlebens im Vergleich zum Behandlungsstandard bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs verfehlt habe, so das britische Pharmaunternehmen. Die Kombination aus Ceralasertib und Imfinzi sei im Allgemeinen gut vertragen worden, und es seien keine neuen Sicherheitsbedenken aufgetreten.

Die Studie untersuchte die Wirksamkeit der Wirkstoffkombination bei Lungenkrebspatienten, die bereits vorbehandelt waren und deren Tumore nicht mehr auf verfügbare Therapien ansprachen.

Im Londoner Handel notiert die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,45 Prozent im Minus bei 136,10 Pfund.

Wer­bung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Oli Scarff/Getty Images, Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
16.12.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
08.12.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.12.2025AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.12.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.12.2025AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.12.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
25.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
07.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen