AstraZeneca Aktie
Marktkap. 210,86 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Studiendaten des Herzmittels Baxdrostat gegen Bluthochdruck seien zwar leicht positiv, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Risikoprofil entspreche allerdings ziemlich genau dem des Konkurrenzmittels Lorundrostat. Daher sieht Papadakis die Nachrichten insgesamt neutral für die Astrazeneca-Aktie./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Hold
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
137,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
118,83 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,72 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
