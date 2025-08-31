Deutsche Bank AG

AstraZeneca Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Die Studiendaten des Herzmittels Baxdrostat gegen Bluthochdruck seien zwar leicht positiv, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Risikoprofil entspreche allerdings ziemlich genau dem des Konkurrenzmittels Lorundrostat. Daher sieht Papadakis die Nachrichten insgesamt neutral für die Astrazeneca-Aktie./ag/gl

