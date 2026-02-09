Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

11:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal habe unterdessen den Prognosen entsprochen. Die Entwicklungspipeline liege im Plan./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / GMT

