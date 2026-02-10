AstraZeneca Aktie
Marktkap. 246,91 Mrd. EURKGV 27,55
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Selbst bei etwas schwächeren Margen und höheren Ausgaben stiegen seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2026 bis 2031 um ein bis vier Prozent, schrieb James Gordon am Mittwoch im Resümee der Zahlen zum vierten Quartal. Der britische Pharmakonzern habe eine gut gefüllte Pipeline von Wirkstoffen in der Phase III./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
165,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
162,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
