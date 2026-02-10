Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Selbst bei etwas schwächeren Margen und höheren Ausgaben stiegen seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2026 bis 2031 um ein bis vier Prozent, schrieb James Gordon am Mittwoch im Resümee der Zahlen zum vierten Quartal. Der britische Pharmakonzern habe eine gut gefüllte Pipeline von Wirkstoffen in der Phase III./rob/bek/ag

