AstraZeneca Aktie

163,25 EUR +5,40 EUR +3,42 %
STU
193,70 USD +5,69 USD +3,03 %
NYSE
Marktkap. 251,07 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

UBS AG

AstraZeneca Buy

12:06 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
163,25 EUR 5,40 EUR 3,42%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 16300 Pence auf "Buy" belassen. Der britische Pharmakonzern habe auf breiter Front solide abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das Wachstumsziel des Unternehmens für das laufende Jahr habe seine Schätzung übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
163,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
162,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

12:06 AstraZeneca Buy UBS AG
11:26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
11:26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
11:16 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

