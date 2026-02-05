AstraZeneca Aktie
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 16300 Pence auf "Buy" belassen. Der britische Pharmakonzern habe auf breiter Front solide abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das Wachstumsziel des Unternehmens für das laufende Jahr habe seine Schätzung übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu AstraZeneca PLC
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG