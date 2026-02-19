Porsche Automobil Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa nahm vor dem Geschäftsbericht der Auto-Holding am 26.März ein Finetuning an seinen Schätzungen vor, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb. Er arbeitete damit die Veränderungen an den Bewertungsmodellen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG ein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,85 €
|Abst. Kursziel*:
22,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
