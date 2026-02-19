DAX 25.091 +0,2%ESt50 6.079 +0,3%MSCI World 4.527 +0,0%Top 10 Crypto 8,7125 +2,3%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.273 +0,7%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,27 -0,9%Gold 5.023 +0,6%
Porsche Automobil Aktie

Marktkap. 11,09 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,25%
WKN PAH003

ISIN DE000PAH0038

Symbol POAHF

Porsche Automobil Holding SE
36,73 EUR 0,90 EUR 2,51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa nahm vor dem Geschäftsbericht der Auto-Holding am 26.März ein Finetuning an seinen Schätzungen vor, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb. Er arbeitete damit die Veränderungen an den Bewertungsmodellen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG ein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,85 €		 Abst. Kursziel*:
22,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

