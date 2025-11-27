DAX 23.763 +0,0%ESt50 5.650 -0,1%MSCI World 4.373 +0,0%Top 10 Crypto 12,41 -1,1%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.948 +0,3%Euro 1,1560 -0,3%Öl 63,27 -0,2%Gold 4.177 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Lufthansa, Apple, Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI, Alphabet, Microsoft im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche Automobil Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
37,00 EUR +0,07 EUR +0,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,24 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAH003

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAH0038

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol POAHF

DZ BANK

Porsche Automobil Halten

11:41 Uhr
Porsche Automobil Halten
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
37,00 EUR 0,07 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Kernbeteiligungen belaste, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht kurzfristig keinen Trigger, den Abschlag zum inneren Wert aufzuholen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Halten

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
36,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
37,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

11:41 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
22.10.25 Porsche Automobil Hold Warburg Research
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

finanzen.net Aktienempfehlung DZ BANK: Halten-Note für Porsche Automobil-Aktie DZ BANK: Halten-Note für Porsche Automobil-Aktie
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start in Rot
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag im Minusbereich
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich leichter
finanzen.net Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil gewinnt am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX klettert nachmittags
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu
Financial Times Porsche ‘Ferrarification’ push backfires with $300mn US lawsuit
MarketWatch My husband, 73, is giving me a life estate in his home, yet leaving his son a $200K Porsche. Is this cause for divorce?
Benzinga Lithia Buys Elite Porsche, Audi Stores In High-End LA Markets
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume to step down
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume to step down
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume to step down
Financial Times Is this the greatest Porsche 911 yet?
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume to step down
RSS Feed
Porsche Automobil Holding SE zu myNews hinzufügen