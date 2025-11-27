Porsche Automobil Aktie
Marktkap. 11,24 Mrd. EURDiv. Rendite 5,25%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
Porsche Automobil Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Kernbeteiligungen belaste, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht kurzfristig keinen Trigger, den Abschlag zum inneren Wert aufzuholen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche Automobil Halten
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
36,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
37,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|11:41
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|03.10.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|11:41
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research