DAX 23.745 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,47 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.089 +0,5%Euro 1,1566 -0,3%Öl 63,50 +0,2%Gold 4.170 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse Buy für Deutsche Börse-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Apple-Aktie im Blick: Apple meldet Erfüllung der Regeln für digitale Märkte Apple-Aktie im Blick: Apple meldet Erfüllung der Regeln für digitale Märkte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
20,00 EUR +0,05 EUR +0,25 %
STU
18,42 CHF -0,12 CHF -0,62 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,54 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Hold

10:01 Uhr
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
20,00 EUR 0,05 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1840 auf 1790 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. "Der Preis ist, was Du bezahlst, der Wert ist, was Du bekommst", zitierte Mitch Collett in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenausblick für Europas Getränkehersteller den Starinvestor Warren Buffett. Er sieht nach einem weiteren schwierigen Jahr für 2026 klare Bewertungschancen. Neun von zehn Unternehmern wiesen beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Abschlag zum Konsumgütersektor auf. Und ebenfalls neun von zehn seien günstiger bewertet als in der Vergangenheit. Wenn die Unternehmen ablieferten, so Collett, gebe es immensen Spielraum für die Aktien. Aber der Sektor sei nicht ohne Grund so günstig. Denn die Gewinnentwicklung sei schon länger schwach und 2025 habe enttäuscht. Collet stufte Heineken auf "Buy" hoch und votiert bei Carlsberg, Coca-Cola Europacific Partners, Coca-Cola Hellenic und Royal Unibrew weiter mit "Buy". Remy Cointreau beließ er auf "Sell"./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Diageo Hold

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,90 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,78 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:01 Diageo Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
26.11.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
11.11.25 Diageo Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag billiger
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag in Grün
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Donnerstagmittag an Boden
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Start im Minus
PR Newswire FROM THE SIPS TO THE 'FITS, SMIRNOFF IGNITES THE NEXT GENERATION OF NFL FANDOM WITH A NEW CHAPTER OF "WE DO GAME DAYS"
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- GUINNESS®/
PR Newswire SKIP THE MILK, RAISE A PINT FOR THE HOLIDAYS INSTEAD! GUINNESS AND LAST CRUMB DELIVER THE SEASON'S MOST ICONIC PAIRING
PR Newswire Blade and Bow Unveils Its Oldest Whiskey Ever, a Rare 30-Year-Old Kentucky Straight Bourbon
Financial Times Diageo drafts in ‘Drastic Dave’ to revive spirits giant
Business Times Europe: Shares gain on hope of end to US government shutdown; Diageo shines
Financial Times How ‘Drastic Dave’ can revive Diageo
Business Times Guinness-owner Diageo taps former Tesco chief Dave Lewis for CEO role
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen