Airbus Aktie
Marktkap. 169,8 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 222 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber sowie weil die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
217,90 €
|Abst. Kursziel*:
14,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
220,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,48%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
236,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|14:01
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG