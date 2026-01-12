DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 52,03 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sebastian Vogel analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Frachtpreistendenzen im vierten Quartal. Dabei stellte der Experte eine "ungewöhnliche Kombination" aus höheren Volumina und niedrigeren Preisen fest./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT
