DAX 25.051 +0,3%ESt50 6.148 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4575 +3,3%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.521 +2,1%Euro 1,1788 +0,1%Öl 71,14 -0,1%Gold 5.191 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.280,40 EUR +2,80 EUR +0,22 %
FSE
1.160,00 CHF +10,00 CHF +0,87 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 484,19 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

Deutsche Bank AG

ASML NV Buy

10:41 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.280,40 EUR 2,80 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef ist Analyst Robert Sanders zuversichtlich, dass die Niederländer auch noch deutlich höhere Nachfrage stemmen könnten, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.277,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.280,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.478,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

10:41 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
08:41 ASML NV Outperform Bernstein Research
02.02.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 ASML NV Buy UBS AG
29.01.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
Zacks LRCX vs. ASML: Which Semiconductor Equipment Giant Is the Better Buy?
Zacks ASML (ASML) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
Business Times ASML unveils EUV light source advance that could yield 50% more chips by 2030 
Benzinga If You Invested $100 In ASML Holding Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks ASML Holding N.V. (ASML) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
MotleyFool Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than ASML Holding 1 Year From Now
Zacks The Zacks Analyst Blog NVIDIA, Taiwan, ASML and Applied Materials
MotleyFool Could Buying ASML Stock Today Set You Up for Life?
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen