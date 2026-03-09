DAX 23.926 +2,2%ESt50 5.809 +2,2%MSCI World 4.437 +0,4%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.707 +0,1%Bitcoin 60.872 +3,3%Euro 1,1638 +0,1%Öl 92,00 +2,5%Gold 5.210 +1,3%
Roche Aktie

Roche Aktien-Sparplan
374,00 EUR +9,00 EUR +2,47 %
DUS
336,90 CHF +4,50 CHF +1,35 %
SWX
Marktkap. 292,32 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Deutsche Bank AG

Roche Hold

13:46 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
374,00 EUR 9,00 EUR 2,47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Den jüngsten Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant in der Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs habe er bereits befürchtet, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das größere kommerzielle Potenzial liege jedoch für die Therapie im Anfangsstadium der Krankheit./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
335,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,22%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
336,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,92%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
349,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

