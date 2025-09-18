DAX23.906 +0,4%Est505.794 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 -4,1%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.834 -0,3%Euro1,1584 -0,2%Öl86,04 +2,1%Gold5.098 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX startet Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Petrelintide

Roche-Aktie fällt dennoch: Adipositas-Hoffnungsträger überzeugt in Studie

06.03.26 09:24 Uhr
Roche-Aktie sinkt dennoch: Studien-Erfolg schürt Hoffnung auf Adipositas-Blockbuster | finanzen.net

Pharmakonzern Roche meldet positive Studienergebnisse für den Prüfwirkstoff Petrelintide zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
341,30 CHF -10,20 CHF -2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der In der Studie der Phase II mit dem Namen "Zupreme-1" erreichten Patienten nach 28 Wochen einen mittleren Gewichtsverlust von bis zu 10,7 Prozent. In der Placebogruppe waren es 1,7 Prozent, teilte Roche am Donnerstagabend mit.

Wer­bung

Der Wirkstoff habe dabei ein günstiges Verträglichkeitsprofil gezeigt, hieß es weiter. Die Abbruchrate aufgrund unerwünschter Ereignisse sei mit 4,8 Prozent im wirksamsten Behandlungsarm praktisch identisch mit jener der Placebogruppe gewesen. Die finalen Studiendaten würden auf einem medizinischen Kongress präsentiert. Dort werde Roche auch über das Design der geplanten Phase-III-Studien informieren.

Topline-Ergebnisse der zweiten Phase-II-Studie "Zupreme-2" - bei Personen mit Adipositas und Typ-2-Diabetes - würden in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Eine Phase-II-Studie zur Kombination von Petrelintide und CT-388 soll ebenfalls 2026 gestartet werden.

Im SIX-Handel sinkt die Roche-Aktie am Freitag zeitweise 1,85 Prozent auf 345,00 Franken.

/ra//AWP/jha

BASEL (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst
17.10.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
14.08.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
19.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
12.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
19.04.2007Roche reduzierenIndependent Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG (Inhaberaktie) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen