DAX 24.883 -0,2%ESt50 5.964 +0,1%MSCI World 4.534 +0,0%Top 10 Crypto 11,48 -0,1%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.064 -0,4%Euro 1,1868 -0,1%Öl 65,22 -0,7%Gold 5.086 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 SAP 716460 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer: 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen fest -- Anta Sports wird größter PUMA-Aktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Tesla, VORWERK, GameStop, Continental, BASF im Fokus
Top News
PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil
DroneShield-Aktie bricht ein: Sales-Pipeline sinkt, Umsatz springt hoch DroneShield-Aktie bricht ein: Sales-Pipeline sinkt, Umsatz springt hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
381,90 EUR +0,30 EUR +0,08 %
FSE
353,70 CHF +3,20 CHF +0,91 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 300,39 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855167

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012032048

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

10:21 Uhr
Roche Underperform
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
381,90 EUR 0,30 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. "Ein neuer Tag, ein neues Inkretin" - der Markt für Abnehmmittel werde immer härter umkämpft, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Letztlich lägen die Phase-II-Daten von Roches CT-388 etwa auf Augenhöhe mit Zepbound von Eli Lilly. Wenn CT-388 mit der Phase III durch sei, seien wohl noch viel mehr Alternativen am Markt./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:30 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 02:30 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Underperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
354,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
-35,12%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
353,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-34,97%
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

20.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Roche Buy UBS AG
16.01.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Dow Jones Studienergebnisse Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze Roche-Aktie mit Plus: Pharmariese meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker
dpa-afx Roche erzielt Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Börse Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net Roche Aktie News: Roche verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net SIX-Handel SMI pendelt um Schlusskurs vonFreitag
Roche Holding AG [Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR] Roche announces positive Phase II results for its dual GLP-1/GIP receptor agonist CT-388 in people living with obesity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
RSS Feed
Roche AG (Genussschein) zu myNews hinzufügen