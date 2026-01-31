DAX 24.781 +1,0%ESt50 6.003 +0,9%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +2,2%Nas 23.607 +0,6%Bitcoin 66.922 +3,1%Euro 1,1806 -0,4%Öl 66,14 -6,5%Gold 4.691 -3,6%
Roche Aktie

383,00 EUR +1,35 EUR +0,35 %
FSE
353,30 CHF +2,60 CHF +0,74 %
SWX
Marktkap. 304,68 Mrd. EUR

KGV 20,62 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Deutsche Bank AG

Roche Hold

15:51 Uhr
Roche Hold
Roche AG (Genussschein)
383,00 EUR 1,35 EUR 0,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 325 auf 340 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen an die durchwachsenen Ergebnisse für 2025 an. Vor ersten Studiendetails zu Fenebrutinib in der kommenden Woche seien Signale hierzu aus der Telekonferenz nach den Zahlen gut angekommen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Resümee./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
352,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
-3,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
353,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,76%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

15:51 Roche Hold Deutsche Bank AG
13:41 Roche Kaufen DZ BANK
13:36 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Roche Buy UBS AG
mehr Analysen

