DAX 24.724 +0,8%ESt50 5.971 +0,4%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.649 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 65,95 -6,7%Gold 4.772 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordea Bank Abp Registered Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
16,63 EUR +0,25 EUR +1,53 %
STU
15,29 CHF +0,37 CHF +2,49 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 55,73 Mrd. EUR

KGV 11,57 Div. Rendite 5,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2N6F4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FI4000297767

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NBNKF

UBS AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

13:41 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,63 EUR 0,25 EUR 1,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 191 auf 189 Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nordische Großbank biete eine attraktive Kombination aus Wachstum und Profitabilität, schrieb Johan Ekblom am Freitagabend weitgehend erwartungsgemäßen Geschäftszahlen./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Johan Ekblom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

13:41 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
30.01.26 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
29.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Montagshandels Verluste
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich fester
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Nordea Bank Abp Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus
RSS Feed
Nordea Bank Abp Registered Shs zu myNews hinzufügen