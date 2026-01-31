DAX 24.471 -0,3%ESt50 5.914 -0,6%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8435 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.832 -0,1%Euro 1,1863 +0,1%Öl 66,11 -6,5%Gold 4.620 -5,0%
Heute im Fokus
DAX reduziert Verluste -- Asiens Börsen tiefrot -- US-Regierung Teil-Shutdown -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Aurubis, Airbus, BVB im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Abgabedruck steigt: DAX hält sich mit kleinen Abschlägen tapfer - Kursrutsch beim KOSPI Abgabedruck steigt: DAX hält sich mit kleinen Abschlägen tapfer - Kursrutsch beim KOSPI
Carl Zeiss Meditec Aktie

27,60 EUR -0,60 EUR -2,13 %
STU
Marktkap. 2,45 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

08:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
Carl Zeiss Meditec AG
27,60 EUR -0,60 EUR -2,13%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 49 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nur sechs Wochen nach dem Ausblick sei er schon wieder Geschichte, schrieb Jonathon Unwin am Sonntag. So seien die Aussichten für die Jenaer äußerst unklar und das Chance/Risiko-Verhältnis nicht mehr attraktiv, auch wenn er grundsätzlich vom Geschäft mit Refraktivem Laser und in der Mikrochirurgie überzeugt bleibt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 10:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
27,74 €		 Abst. Kursziel*:
15,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:01 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

