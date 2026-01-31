Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,45 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 49 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nur sechs Wochen nach dem Ausblick sei er schon wieder Geschichte, schrieb Jonathon Unwin am Sonntag. So seien die Aussichten für die Jenaer äußerst unklar und das Chance/Risiko-Verhältnis nicht mehr attraktiv, auch wenn er grundsätzlich vom Geschäft mit Refraktivem Laser und in der Mikrochirurgie überzeugt bleibt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 10:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
27,74 €
|Abst. Kursziel*:
15,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,94%
|
Analyst Name:
Jonathon Unwin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:01
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets