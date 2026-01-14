Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,61 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen mit einem Kursziel von 50,55 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal dürfte schwach gewesen sein, schrieb Susannah Ludwig in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Im weiteren Jahresverlauf sollten sich die Perspektiven jedoch aufhellen. Der Fokus liege langfristig auf der Profitabilität./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Outperform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,55 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
39,78 €
|Abst. Kursziel*:
27,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
39,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,95%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
