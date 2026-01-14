DAX 25.297 +0,0%ESt50 6.048 +0,7%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.605 +0,3%Euro 1,1610 -0,3%Öl 63,88 -2,3%Gold 4.601 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street vorbörslich fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Carl Zeiss Meditec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
39,82 EUR -0,24 EUR -0,60 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,61 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Outperform

14:31 Uhr
Carl Zeiss Meditec Outperform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
39,82 EUR -0,24 EUR -0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen mit einem Kursziel von 50,55 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal dürfte schwach gewesen sein, schrieb Susannah Ludwig in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Im weiteren Jahresverlauf sollten sich die Perspektiven jedoch aufhellen. Der Fokus liege langfristig auf der Profitabilität./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 21:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Outperform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,55 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
39,78 €		 Abst. Kursziel*:
27,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
39,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,95%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

14:31 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
13.01.26 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
17.12.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net Langfristige Anlage TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Donnerstagvormittag fester
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag ins Minus
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Freitagmittag im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: So performt der TecDAX mittags
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec closes fiscal year 2024/25 with solid growth in revenue and slight increase in EBITA
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Termination of Maximilian Foerst’s Executive Board mandate as of 31 December 2025 and interim assumption of the CEO role by Andreas Pecher as of 1 January 2026
RSS Feed
Carl Zeiss Meditec AG zu myNews hinzufügen