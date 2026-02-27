DAX 24.599 -2,7%ESt50 5.976 -2,6%MSCI World 4.512 -1,0%Top 10 Crypto 8,5050 +3,4%Nas 22.530 -0,6%Bitcoin 55.908 +0,1%Euro 1,1716 -0,5%Öl 78,94 +8,9%Gold 5.331 +1,0%
Meistgesucht
Rheinmetall
Nahostkonflikt: DAX tiefrot unter 25.000 -- Wall Street startet leichter -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.?
Top News
ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen
Berkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus Berkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Rheinmetall Aktie

1.671,00 EUR +6,00 EUR +0,36 %
STU
Marktkap. 77,18 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

14:16 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.671,00 EUR 6,00 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Von Rheinmetall sei der Bericht noch ausstehend. Er rechnet bei dem Dax-Konzern mit einer Prognose für das Jahr 2026, die nicht für anziehende Schätzungen spreche./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.175,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.679,50 €		 Abst. Kursziel*:
29,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.671,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,16%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.090,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

