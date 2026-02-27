Rheinmetall Aktie
Marktkap. 77,18 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Von Rheinmetall sei der Bericht noch ausstehend. Er rechnet bei dem Dax-Konzern mit einer Prognose für das Jahr 2026, die nicht für anziehende Schätzungen spreche./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.175,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.679,50 €
|Abst. Kursziel*:
29,50%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.671,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,16%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.090,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
