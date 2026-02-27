Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

14:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Afonso Osorio resümierte am Sonntag die Berichtssaison zum vierten Quartal im europäischen Rüstungssektor. Sein Fazit lautet, dass es bislang in diesem Jahr mehr negative Eindrücke gebe als positive. Von Rheinmetall sei der Bericht noch ausstehend. Er rechnet bei dem Dax-Konzern mit einer Prognose für das Jahr 2026, die nicht für anziehende Schätzungen spreche./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com