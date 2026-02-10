DAX 24.944 -0,2%ESt50 6.042 -0,1%MSCI World 4.575 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.230 -2,8%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,78 +1,0%Gold 5.105 +1,6%
Rheinmetall Aktie

1.615,50 EUR -14,00 EUR -0,86 %
STU
Marktkap. 75,66 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
NEU
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Warburg Research

Rheinmetall Hold

11:56 Uhr
Rheinmetall AG
1.615,50 EUR -14,00 EUR -0,86%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen von 1770 auf 1700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte die Erwartungen in allen Segmenten übertroffen haben, schrieb Christian Cohrs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die starke Auftragsentwicklung dürfte sich fortgesetzt haben./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.700,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.597,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.615,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,23%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.090,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:56 Rheinmetall Hold Warburg Research
10.02.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.02.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
05.02.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

