Rheinmetall Aktie
Marktkap. 75,66 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor Zahlen von 1770 auf 1700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte die Erwartungen in allen Segmenten übertroffen haben, schrieb Christian Cohrs in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die starke Auftragsentwicklung dürfte sich fortgesetzt haben./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Hold
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
1.700,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1.597,00 €
|Abst. Kursziel*:
6,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
1.615,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,23%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.090,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
