DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Marktkap. 76,69 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

12:11 Uhr
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durchwachsen ausgefallen, das herausragende Wachstum des Rüstungskonzerns dürfte sich aber fortsetzen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 habe jedenfalls für mehr Klarheit gesorgt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.050,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.606,00 €		 Abst. Kursziel*:
27,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.571,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,45%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.090,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

